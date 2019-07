Politsei leidis seenemetsa eksinud 81aastase vanahärra 

Lõuna prefektuur kirjutab sotsiaalmeedias, et lõpetasid äsja aegkriitilise maastikuotsingu Põlvamaal. Vanahärra, kellel on selja taga kaks insulti, jõudis viimases hädas helistada sõbrannale, aga häirekeskusesse enam mitte. Sõbranna tegi elupäästva kõne numbril 112 ja palus politsei abi mehe leidmiseks.

Politsei sai härraga telefonitsi kontakti ning selgitas talle, et mees püüaks tingimata ise 112 numbril ühe kõne teha – iga selline kõne täppispositsioneeritakse ja politsei saab kiirelt õigesse punkti abi saata. Mees aga tagasi helistada ei suutnud või osanud, tema jutt oli katkendlik ja ebaselge. Seda enam oli mehe leidmine aegkriitiline.

Otsingul osalenud politseipatrullid asusid mehe umbkaudset asukohta Lootvina külas erinevatel metsateedel sõites alarmsõidukisireeni abil selgitama. Härra selgitas hapral häälel, et on kuskil lagendikul.

Töö kandis vilja: mõne aja möödudes arvas mees sireeni kuulvat. Politseinikud liikusid sealt edasi raiesmikule, hõikasid meest nimepidi ning lähistelt kostuski vastu kauaoodatud fraas: „Siin olen...“. Näha polnud esiti midagi, sest härra oli seenelkäiguks selga pannud need kõige ebasobivamas värvuses riided – rohelise sviitri ja mustad püksid. Kui abivajaja kõneleda ei suuda, on maastikul sellise hädasolija märkamine väga raske. Erksad riided on metsa minnes hädavajalikud.