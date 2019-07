Juhtkiri | Miks lüüakse küsija suu pihta? 

Kui palju on selles aga soovmõtlemist, tuleb küsida ühe perega juhtunu valguses, kes oma poja raviks samuti annetusi palus. Summa oli mitu korda väiksem, ent eneseületus, mida oma looga avalikuks tulek nõuab, küllap sama suur. Miks sattus just see perekond sõimavate netikommentaaride sihtmärgiks, polegi nii oluline. Märgiline on, et pere loobus toetusest. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi ajaloos juhtus nii esimest korda – ent võib vaid ette kujutada, kui palju on neid, kes sapipritsijate hirmus polegi oma abipalvega avalikkuse ette tulnud või otsustavad nii tulevikus. Olgugi et abi ja kogukonna tuge vajaksid hädasti nemadki.

Tõsi, ärritavat ja suisa vihaleajavat on annetuste kogumise juures nii mõndagi, kuid mitte miski ei õigusta selle väljaelamist nende peal, kellele on avalik korjandus tihti viimane õlekõrs olukorras, kus kaalul on enda või lähedase elu. Kes nii ei arva, proovigu end korrakski samasse olukorda mõelda. Pahameel näiteks selle üle, et riik koorib elupäästvatelt ravimitelt maksuraha või riigieelarvelisi vahendeid ei jagu haiglatele kõigi vajalike meditsiiniseadmete soetamisekski, tuleks adresseerida neile, kelle võimsuses on neid otsuseid muuta. Ehk on põhjust vaadata peeglissegi: kuivõrd õiglane on näiteks see, et võitluses annetuste nimel laseme end mõjutada nn nunnufaktorist – kui paljud neist, kes on annetanud lastele-loomadele, teeksid sama näiteks eakate või raske puudega inimeste heaks?