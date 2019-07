Mart Soidro | Reeturitest ja koputajatest 

Aga miks ma sellel poole sajandi vanusel tragöödial nii pikalt peatun? Sest selles loos mängib kandvat rolli ka üks inimjätis, nn kits, kes oli saanud ülesande meelitada kaasvangid avameelsusele, et kuuldust siis KGB-le ette kanda. Närukael paraku ei piirdunud koputamisega, vähe sellest! Pärast vabanemist otsis ta üles hingepiinades vaevleva naise, nõudis talt raha ja lõi siis kirvesilmaga talle meelekohta. Kohtus väitis mõrvar, et käis naise juures mitte omal initsiatiivil, vaid täitis riiklikku ülesannet, kuid surmanuhtlusest see teda siiski ei päästnud.

Seda saladust ei tohi pidada

See drastiline lugu ei anna paraku edasi ajastu kogu olemust. Õigemini jõledust. Inimene kas jääb inimeseks või mitte, totalitaarne režiim loob vaid pinnase tema halvimate külgede esiletõusuks. Alati on mingi võimalus valida, kuigi see võib olla ahtake. Kas näiteks meie sõjaeelsetel riigimeestel ja sõjaväelastel oli üldse mingeid valikuvõimalusi? Kas surm siin või Siberis?

Viimasel ajal on palju kõneainet pakkunud Deniss Metsavase intervjuu USA väljaandele The Atlantic, mis tuli isegi valitsusliikmetele teatava üllatusena. Kuna ma seda valdkonda ei tunne, siis ei hakka ka spekuleerima, mis selles ülestunnistuses võib olla tõde ja mis vale. Nii või teisiti on see üks õpetlik lugu. Pean silmas seda, et pärast „kokkupuudet neiu ja vene uurimisorganitega” tulnuks sellest rääkida oma tööandjale. Aga Metsavas isegi ei kaalunud seda võimalust, sest kartis rikkuda oma karjääri Eesti kaitseväes.

Meenusid oma tudengiaastad. Kui ma 1982. aastal ajakirjandusosakonda astusin, siis ei jõudnud me tudengielust veel õieti rõõmugi tunda, kui üks vanema kursuse tüdruk tuli meid hoiatama, et igal kursusel on üks koputaja. Vaatasime üksteisele kurvalt ja nõutult otsa ja ilmselt mõtlesime, mida sellise teadmisega peale hakata. Kas hoiataja punus intriigi või tahtis vihjamisi jagada meile nõukogude ühiskonna viite tarkusetera?

Ära mõtle.

Kui mõtled, ära ütle.