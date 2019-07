Seisukoht | Millal lõpeb kiusamine? 

„Ma lähen varsti taevasse. Mu vanaema on seal. Tema kaitseb mind!“ teatas see laps ühel päeval oma sõbrale.

Mul on siiralt hea meel, et sel lapsel oli keegi, kellele ta end avas. Ja et sõbral jagus julgust rääkida. Lapse vanemad olid kuuldust šokeeritud. Õpetajad sekkusid. Kius lõppes.

Mul on nii kahju, et üks väike poiss ei saanud mitte kunagi teada, et asi polnud temas. Et ta oli tegelikult täiesti normaalne laps. Et ta ei olnud kiusamist mitte millegagi „ära teeninud“. Keegi ei ole!