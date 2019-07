Tahad kanda liibuvaid kleite või parandada rühti? Waist Trainer tuleb appi! 

Waist Trainer näeb küll välja nagu traditsiooniline korsett, kuid pole teps mitte seda – ta on spetsiaalselt loodud selleks, et tõsta naiste enesehinnangut ning tuua välja võluv talje. Waist Trainerid on valmistatud kvaliteetsest materjalist, mille sees on metallist tugispiraalid. Kõnealuse korseti kasutamine aitab kiirendada ainevahetust ning vähendada vööümbermõõtu.

Liis alustas Waist Traineri kasutamist, et leevendada alaseljavalusid – ka see on üks probleemidest, mida Waist Trainer aitab lahendada. „Kuna selg oli pidevalt üsna pinges (istudes, kummardades, liikudes), siis tundus mulle ainukese väljapääsuna korsett. See hoidis rühi õige ning vähendas liigset koormust alaseljale,“ selgitab Liis.

Peale selle ilmnes veel üks positiivne muutus: Liis tunnistab, et hakkas väiksemaid koguseid sööma, sest kõhtu ei mahtunud nii palju. „Samuti motiveerib see mind nüüd rohkem trenni tegema. Waist Trainer, trenn ning õige toitumine koos aitavad tulemusi saavutada. Ükski element üksi ei suuda seda, kuid Waist Trainer aitab eesmärki kiiremini saavutada,“ tõdeb ta.

Liisi kinnitusel võivad korsetti kanda igas suuruses naised. „Nii piitspeenikesed kui ka volüümikamad. Igaüks meist – olenemata kehaehitusest – tahab olla enesekindlam või vajab toestust seljale,“ julgustab Liis.

Liis ise kannab Waist Trainerit 10-12 tundi päevas ning keha ei väsi ära – veelgi enam ta tunneb end varasemast mugavamalt ja turvalisemalt. „Alguses peaks kindlasti piirduma vaid kolme või nelja tunniga päevas, et keha harjuks uue elemendiga ning siis juba kanda pikemalt,“ soovitab ta.