ETTEVAATUST: popi äpiga saadad oma näo ja andmed otse Venemaale 

FaceAppi kasutustingimustes on kirjas, et seda rakendust kasutades annad äpi loojatele loa kasutada kõiki pilte, mis sa sellega teed ja lisaks ka kõiki andmeid, millele äpp ligi pääseb. Kasutajatingimustes on välja toodud, et äpist saadud materjali võidakse kasutada näiteks reklaami tegemise eesmärgil. Lisaks sellele on FaceApp loojatel õigus kasutaja sisu jagada kõikide ettevõtetega, mis kuuluvad FaceAppiga samasse gruppi või mis liituvad selle grupiga hiljem.

Täpsemalt on kasutajatingimustes kirjas, et rakendusel on õigus kasutada kasutaja pilti, nime, kasutajanime ja häält sellises mahus, mis oleks „piisav, et inimese identiteeti tuvastada“.