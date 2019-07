Jarmo Jagomägi | Reaalsuskontroll: Eesti korvpalli „sajandi põlvkond“ tähendab esialgu, et pürgime Euroopa keskmike sekka 

Eesmärk ei ole meie noori kritiseerida. Lihtne oleks välja käia klišee: „Mida lähemale meesteklassile jõuame, seda kehvemaks tulemused lähevad.“ Osati peab see ka praeguses kontekstis paika, kuid ei peegelda kogu tõde.

Mis siin salata, eelnimetatud põlvkond ongi silmapaistev. Väga paljud teenivad juba ammu leiba välismaal ning on saanud teatud tasemel karastust meeste korvpallis. Väga vahva, kuid tegelikult tähendab see vaid seda, et oleme lõpuks Euroopa keskmikele järgi jõudnud.

Ühe turniiri põhjal ei saa põhjapanevaid järeldusi teha, kuid üht-teist Portugalis peetav EM siiski tõestas. Eestlased said muretult jagu teisejärgulistest Kosovost ja Armeeniast, kuid võitlesid edasipääsu eest Rootsi, Hollandi ja Gruusiaga. Tabel näitab, et lõpuks jäime ettepoole vaid läänenaabritest.

Korvpalliliit on seadnud eesmärgiks 2025. aasta EMil kaheksa sekka jõudmise. Et seda saavutada, peaksime eelnimetatud tiimid iga ilmaga seljataha jätma. Mis alust on meil arvata, et teeme seda tulevikus, kui pusime praegugi nendega võrdselt? Tasub meelde tuletada, et U20 vanuseklassi A-divisjonis pallib veel 16 (tugevamat) meeskonda.

Nagu öeldud, siis meil oli olulisi puudujaid. Kaspar Treier, Sander Raieste ja Henri Drell oleks meeskonnale kahtlemata kvaliteeti lisanud. Kuid täiskoosseisus saavad mängida vähesed. Võtame kasvõi Gruusia, kellest viimases voorus jagu saime. Neil ei teinud kaasa tänavuse NBA draft´i 18. valik Goga Bitadze, kuid ikkagi jõuti veerandfinaali.

Siinkirjutaja usub, et kõnealusest põlvkonnast sirgub kindlasti mõni Euroopa mõistes tegija. See aga ei garanteeri edu rahvuskoondiste tasemel. Käimasoleva U20 EM näitas taas, kui tihe ja armutu konkurents Euroopa korvpallis valitseb.