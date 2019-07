JÄRGMINE PEATUS | Maailmarändur Anete: naersin, et mind kultuurišokk ei taba – eksisin rängalt! 

Just Indoneesias kohtus Anete oma praegust kihlatut, belglast Tomi. Üheskoos on elatud nii Belgias kui Eestis, aga ka USAs, Soomes, Belize’is ja Guatemalas. Anete tunnistab, et nad mõlemad on parasjagu pöörased ning seetõttu nende suhe ka toimub – kord tuleb üks rändama mineku ideedega lagedale ja järgmine kord teine. Muide, nende viimaselt põnevalt seiklusest Kesk-Ameerikast tõi teda ja Tomi koju üsnagi praktiline põhjus: tal oli vaja minna hambaarsti juurde.