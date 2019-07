PUUKBORRELIOOS – kas tõesti Pentagoni bioloogiline relv?

Raamatu autor on Stanfordi ülikooli teaduskirjanik Kris Newby, kes ise on peamiselt puukide levitatava borrelioosi ehk Lyme’i tõve läbi põdenud. Newby kirjutab viitega borrelioosi tekitava bakteri avastanud Šveitsi päritolu USA teadlasele Willy Burgdorferile (1925–2014), et borreoloos loodi USA kaitseministeeriumi salalaborites, kust see pääses välja.