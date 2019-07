Viiendiku riigikogulaste ettevõtted ei täida äriseadustiku nõuet 

ERRi uudisportaal kirjutas, et 16. juuli seisuga ei ole 20 riigikogu liikme otsese osalusega ettevõtet esitanud oma möödunud aasta majandusaasta aruannet ja kui arvestada, et vaid 47 riigikogulasel on üldse otsene osalus mõnes äriühingus, siis on pisut enam kui 40 protsenti riigikogulaste osalusega ettevõtetest jätnud tähtajaks majandusaasta aruande esitamata.