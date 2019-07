Vähiravifondi vedaja Toivo Tänavsuu: ma ei saa aru, miks inimesed abivajajaid sõimavad

Ilves selgitab, et annetuskampaaniate edu sõltub mitmest asjaolust – näiteks summa suurusest või kas tegu on elu ja surma küsimusega. Paljudel juhtudel ei kõneta inimesi kampaaniad puudega lapse jaoks ülitähtsa taastusravi toetamiseks. „Piisava tähelepanuta jääb ka psühholoogiline abi, kus konkreetseid lugusid avalikustada ei saa, aga abivajadus on suur.” Samuti on keerulised erakorralised abipalved, mille puhul suureks annetuskampaaniaks pole lihtsalt aega.

Psühholoogiadoktor Eva-Maria Kangro selgitab, et abivajajaid mõnitatakse internetis, sest anonüümsus soodustab primitiivset, ebainimlikku käitumist. Sotsiaalsed väärtushinnangud, empaatiavõime ja oskus mõtelda kaks sammu ette kipuvad just nimetus keskkonnas alla vanduma ning asenduma kergesti tuld võtvate negatiivsete emotsioonidega. „Lömastades teist, on endal justkui võim peos ja maailm kontrolli all. See pole just inimvääriline käik ja enamik tasakaalus inimesi nõnda ei käitugi,” tõdeb Kangro.

Karjaefekt nakkab – kui keegi teeb otsa lahti, on teistel õigustus justkui automaatselt olemas. Kangro sõnul viitab see suuresti kriitilise mõtlemise puudulikkusele. Siinkohal tasub vahet teha lahmival arvustamisel ja tervel kriitikameelel, millel ei ole omavahel eriti pistmist. „Kui esimese taga on pigem iseendaga kimpusolemine ja selle impulsiivne väljavalamine, siis teine tähendab suutlikkust asjule eri nurkade alt läheneda.”

TÜK Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves kinnitab, et Alexanderi ravi ohus ei ole. Ta kutsub üles toetama teisi lapsi: „Juhul, kui annetusi koguneb rohkem kui konkreetne laps vajab, suunab Lastefond annetused alati järgmiste laste toetuseks.”

