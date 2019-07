Eesti uudised ÕL VIDEO | Golfitalu perenaine: „Maailma suurim ajaraiskamine on valgusfoori taga seismine!“ Madleen Vapper | Video: Aldo Luud , täna, 09:26 Jaga: M

GALERII

Foto: Aldo Luud

Kui mõni inimene ei suuda ettegi kujutada, et maal üldse võimalik elada on, siis golfitalu perenaine Karin ei suudaks hoopiski linnas elamisega kohaneda. Tema jaoks on valgusfoori taga seismine maailma suurim ajaraiskamine. Ajaga kaasas käies on Karin maal elamise igati tulusaks teinud ning tema viimane ettevõtmine – maamehe golfi rajamine – on kujunenud üle ootuste edukaks.