Saksamaa valitsus toetab kooli- ja lasteaialaste kohustuslikku vaktsineerimist 

Vanemaid, kes lapsi ei vaktsineeri, ootaks seaduse jõustumise korral kopsakas trahv – kuni 2500 eurot. Seadus ei puudutaks vaid õppureid, vaid ka õpetajaid, kes samuti hiljemalt 2021. aasta 31. juuliks peavad esitama tõendi sellest, et on leetrite vastu vaktsineeritud. Lisaks kehtiks vaktsineerimiskohustus meditsiinitöötajatele ning kõigile asüülitaotlejaid ja põgenikke majutavate asutuste töötajatele, samuti asukatele endilegi.

Eelnõu pole veel seaduseks saanud, selle peab üle vaatama ja vastu võtma Bundestag. Kuid valitsuse toetus on sel olemas. Vastu võtmise korral hakkaks see kehtima järgmise aasta 1. märtsil. Mõistagi oleksid selle täitmisest vabad vaktsiinitalumatusega inimesed ja need, kel leetrid kunagi juba läbi põetud.