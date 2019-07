NAABRID TULID APPI: rahvas moodustas Mumbai majavaringu lõksu jäänute päästmiseks inimketi 

BBC kirjutab, et tänav, kus õnnetus juhtus, on osa vanast linnaosast, kus on kitsad looklevad teed, mida mööda kiirabiautod, ammugi veel tuletõrjemasinad kannatanutele ligi ei pääse. Ainus viis abi anda ongi liigutada inimketi kätemere abil kanderaame, ravimeid, tööriistu ja muid päästevahendeid ning tassida minema rusutükke. Konkreetsel tänaval mahubki mõnes kohas vaid üks inimene seisma, kõrvuti läheb juba kitsaks.