Eesti uudised LINNUD KAOVAD RADARILT: maaharimine hävitab rukkirääku ja põldlõokest Juhan Mellik , täna, 20:45

Rukkirääk on ilmselt tuntuim linnuliik, kelle arvukus on viimastel aastakümnetel drastiliselt langenud. Foto: Vida Press

Aktiivne majandustegevus on mitmeid Eestimaa linnuliike tõsiselt räsinud ja mõnede lindude arvukus on varasemaga võrreldes vähenenud üle poole. Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika pole suutnud olukorda päästa. Kuivõrd on alust hirmul, et peale mesilaste kadumise ähvardab ka lindude väljasuremine?