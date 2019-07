Eesti uudised Sisepinged Viimsi koolis viivad õpetajate lahkumiseni, suurem kriis saabub sügisel Kristiina Tilk , täna, 20:05 Jaga: M

Sisepinged Viimsi koolis on viinud töötajate lahkumiseni. Endised töötajad väidavad, et probleem on uues direktrissis, vald viskab aga kivi minejate kapsaaeda. Foto: Rauno Vahtre

Viimsi kooli direktrissi otsus koondada kolm õppejuhti ning rääkida muudatustest kooli personalile alles vahetult enne puhkusele jäämist ja pärast põhikooli lõpuaktust, on osa töötajate sõnul sedavõrd inetu, et nad leiavad – sügisest koos edasi minna on võimatu. Lahkuda otsustanud töötajad kostavad kui ühest suust: „Sellist asja, kus ainult üks inimene otsustab ning kellegi teise arvamust isegi mitte ei kaalu, pole meie silmad varem näinud.“