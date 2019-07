MAFFIAJAHT SITSIILIAS: vana mafioosode perekond tahab comeback'i teha 

Sitsiilia politsei võttis 17. juulil mitme kiirreidi käigus Palermos kinni 19 isikut, nende seas Francesco ja Tommaso Inzerillo, kunagise maffiapere liidri Totuccio Inzerillo sugulased. Totuccio ise sai surma 1981. aastal, kui maffiaperede vaheline sõda Sitsiilias eriti verise pöörde võttis. Tema surma taga oli Sitsiilia maffia suurim boss Salvatore Riina, kes tellis umbes 150 inimese mõrva, kuid on nüüdseks ka ise teise ilma läinud.

Politsei palus appi ka Ühendriikide FBI agendid, kuna tagasitulekut plaanivad Inzerillod teevad koostööd New Yorgi kurikuulsa Gambino maffiaperekonnaga. Vahistatute seas oli ka mitu Gambinot, isegi üks kohalik linnapea, Salvatore Gambino.

Salvatore Gambino mõni hetk pärast vahistamist Foto: AFP/Scanpix

Riina korraldatud suurpuhastus 1980ndatel tähendas, et paljud mafioosnikud põgenesid Sitsiiliast. Arvatavasti aga on neil ja nende järglastel juba mõnd aega meeles mõlkunud idee kodumaale naasta ja „äri“ uuesti püsti panna.

Selle aasta märtsis sai New Yorgis surma Gambinode liider Frank Cali. FBI ja Itaalia võimude ühine luuretöö viis tõdemuseni, et enne surma jõudis Cali luua häid suhteid Sitsiilia Inzerillodega ning et hea läbisaamine jätkub tänaseni. Politsei salvestistelt võib näha, kuidas paadil kalapüüki nautivad Inzerillod ja Gambinod arutavad maaostu Dominikaani vabariigis. Politsei sõnul jälgisid nad kaht perekonda lakkamatult, päeval ja öösel.