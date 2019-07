KOSMOSETULNUKATE JAHIL: USA õhujõud hoiatavad Area 51 ründajaid 

Kavandatava „tormijooksuga“ Area 51le meenub USA kosmoseinsener Boyd Bushmani (1936 - 2014) surmaeelne videoointervjuu, milles ta väitis, et kosmosetulnukad on olemas ja nad töötavad salabaasis Area 51 USA valitsuse teenistuses.

Bushmani nähtud tulnukad on 130–150 sentimeetrit pikad. Neil on suured mustad pilusilmad ning hall ja lihavärvi nahk. Nende käed on sarnased inimeste kätega, kuid ebatavaliselt pikkade sõrmedega. Varbaid on tulnukatel viis, kuid need on kokku kasvanud.