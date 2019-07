Maailm Norras uppus eestlasest sukeldumisinstruktor, põhjusena kahtlustatakse terviseriket Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 12:07 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Teisipäeva õhtul sai Norra politsei teate, et uppunud on Eesti turismigrupi sukeldumisinstruktor. Arvatakse, et uppumise põhjustas ootamatu terviserike.