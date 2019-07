Seiklusfirma 360 KRAADI annab nõu: kas valida suviseks tegevuseks räätsamatk, Fatbike või kanuusõit? 

Taavi Puuorg kinnitab, et seiklusturism sobib kõigile – ükskõik, kas on varasem kogemus olemas või mitte. „Kui kuulata meie nõuandeid, siis võib absoluutselt iga inimene sõita süsta, kanuu või Fatbike’iga. Sportlikkus pole üldse eelduseks, et neid matku nautida. Meie paneme oma meeskonnaga matkamarsruudi ja selle pikkuse paika ning sätime nii, et see sobib ka kontoritöötajatele,“ selgitab Puuorg.

Kuigi peamiselt oodatakse seiklusmatkadele gruppe (sest seltskonnamelus on tegevused hoopis lõbusamad), siis leidub midagi neilegi, kes sooviksid omal jõul sõitma minna ja ainult inventari rentida. Kanuu või kajaki rentimisel kuulub rendihinna sisse alati päästevest ja kuivkott. Räätsade rendil antakse soovi korral kaasa kummikud ja ka fatbike'i puhul on turvavarustus hinna sees.

Nii mõnegi inimese võib seiklusturismist eemale peletada Eestimaa heitlik suveilm. Puuorg nendib, et tuul on tõepoolest see, mis võib veematkale kriipsu peale tõmmata. „Hiljuti jäigi meil üks sakslaste grupi sõit ära, sest ilm muutus nii palju – 7 m/s on absoluutne tuulelagi, millega lubame merele minna. Ja need peavad ka kogemustega inimesed olema,“ seletab matkajuht. Samas vihm nii suureks probleemiks ei ole. „Eks see sõidu natuke ebamugavaks teeb, aga ära ei pea jätma. Meie saame pakkuda vihmakatet, tänapäeval on ka ilmastikukindlad rõivad heal tasemel,“ lisab ta.

Plussiks on aga tõik, et kui tuul ei luba plaaneritud matka ette võtta, oskavad 360 KRAADI töötajad alati midagi toredat asemele pakkuda.

Üheks kõige populaarsemaks matkaks nimetab Puuorg kajakimatka Hiiumaa laidude vahel. „Ööbida saab laiu peal, seal on ka mobiilne saun. Hiiumaa on üldiselt väga kaunis – leidub palju, mida külastada,“ lausub Puuorg.