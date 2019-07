Maailm Soomes selgitati välja riigi vihatumad inimesed – need on kaks peaministrit Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 11:00 Jaga: M

SOOME VIHATUD INIMESED: eeelmine peaminister Juha Sipilä (vasakul) ja praegune peaminister Antti Rinne. Foto: AFP/Scanpix

Meediaagentuur Tekir Oy korraldas uuringu Soome vihatumate inimeste leidmiseks. Täna avalikustatud tulemustest selgub, et need on eelmine peaminister Juha Sipilä ja praegune peaminister Antti Rinne, vahendab YLE Uutiset.