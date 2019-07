Sillamäe kooli direktor: me ei suuda jälgida, kuidas lapsed omavahel õues suhtlevad  

Lju selgitas, et Sillamäe vanalinna kool on üldhariduskool, kus õpivad koos väga erinevad õpilased ja kuigi kool annab omalt poolt kõik, et kiusamist takistada, siis tuleb anda endale aru, et kool ei saa näiteks suvevaheajal laste omavahelise suhtlemise eest vastutada. „Sellepärast peavad pingutama ka vanemad, pered,“ märkis Lju ja lisas, et üks asi on see, mis toimub koolis, kuid lapsed kohtuvad ka õues ning seda juba kool jälgima ei pea.