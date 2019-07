Suureks kriisiks valmistuv Eesti ettevõtja varub perele toiduvaruks NATO söögipakke 

Tallinnas Lasnamäe külje all väikeettevõtjast pereisa Peeter Pärtel usub, et mingi globaalne kriis on tulemas ja kuigi ta ei oska veel öelda, milline kriis täpsemalt, ei ole sellel ka mingit tähtsust, sest tema on igatahes valmistunud.

Pärtel paneb tähele, et viimasel ajal korraldatakse Eestis järjest rohkem sõjaväeõppusi ja elekter on olnud pikemat aega ära nii Narvas kui ka Saaremaal ning ka maailma finantsturgutelt tunneb ta kärsahaisu. Kõik need märgid viisidki mehe kindla otsuseni soetada oma perele esialgu nädalaks, edaspidi pikemaks ajaks toiduvarud – mitu kasti külmkuivatatud pudinguid, hommikuputrusid, spagette Bologna kastmes, plovi, nuudlitega kana jms hõrgutisi.