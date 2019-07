30 OHVRIT: teismeliste hea sõber osutus pedofiiliks 

Tänu salajasele jälgimisele said korrakaitsjad mehe 2017. aastal kinni pidada ja kohtu ette viia, ning Valge süüdistustega tegelenud kohtunik Rutt teeveere sõnul on see juhtum ehe näide sellest, kuidas kodus üksinda jäänud noored hakkavad tuge mujalt otsima ja on selle võrra haavatavamad(näiteks ühele kannatanule oli Urmas Valge ainuke, kes rääkis temaga astronoomiast, mis oli tema jaoks väga oluline).