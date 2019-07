KOLEDAT MINEVIKKU TAGASI EI TAHA: Brexit ajab põhjaiirlased ärevusse 

Olukord, kus euroliidust välja jääval riigil polegi ühes kohas liidu piiri ääres passikontrolli ega piiripunkti, on tõepoolest pretsedenditu. (Iirimaa kuulub ju euroliitu.) Paljud Brexiti pooldajad osutavad ka sellele, et euroliidust väljumise järel ei saa olla nii, et üht otsa pidi jääb Ühendkuningriik avatud piiri kaudu liiduga justkui otsapidi seotuks. Samuti ei ole nad rahul, et Põhja-Iirimaale hakkaksid praeguse peaministri Theresa May ning ELi vahel läbi räägitud kokkuleppe järgi kehtima teised reeglid kui ülejäänud kuningriigile. Mõned brexitlased muretsevad, see võib kogu Ühendkuningriigi koospüsimisele ohtlik olla. Põhja-Iirimaal sündinud tohiksid leppe järgi ka Euroopa Liidu kodanikeks jääda.