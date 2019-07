Eesti uudised MAASIKAPAANIKA! Õhtuleht testis Eesti marju, mida söönud mees oksendas öö läbi Liina Hallik , eile, 20:25 Jaga: M

Maasikad turul Foto: Julia Vakina

„Ärkasin öösel kõhukrampide peale, misjärel oksendasin sisikonna välja,“ räägib Priit, kes ostis Pärnu turult kastitäie maasikaid ning sõi ühe kilo jagu marju samal päeval ära. „Tervis on mul raudne, olen pea 11 aastat karske olnud. Oksendanud olen üldse paar korda elus ja nüüd selline reaktsioon!“ on ta šokeeritud. Priit kahtlustab, et marjad on mürgiga koos. Õhtuleht laskis Priidu „mürgimaasikaid“ analüüsida terviseameti keemialaboris. Selgus, et mürgistuse saamiseks pidanuks ta neid sööma kaks tonni.