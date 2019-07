Eesti uudised Sügava puudega Aul Pedajas sai isaks: „Mul on nüüd rohkem, kui eales unistasin!“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 19:55 Jaga: M

ÕNNELIK PERE: „Minu jaoks ei ole vahet, kas on lapsendatud või oma laps. Ma armastan mõlemat võrdselt,“ kinnitab Aul, kellele Vanessa sünnitas hiljuti tütre Milli Annabeli. Aul on isaks ka Joeana Mariele, kes tuli sel aastal Filipiinidelt Eestisse ema juurde elama. Foto: Erakogu

Miski pole võimatu – see on Aul Pedajase (56) moto olnud kogu aja, mil ta on võidelnud inimväärse elu eest. „Ma olin nõus ka lapsendama. Aga nüüd läks nii, et mul on rohkem, kui eales unistasin!“ rõõmustab raskekujulist lihasnõrkust põdev liikumisvõimetu Aul, kes sai 5. juulil tütre isaks.