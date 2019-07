PEENED SÖÖGID-JOOGID: raha laristamises süüdistatud Prantsuse minister astus ametist tagasi 

De Rugy on väga vihane Prantsuse meedia peale, süüdistades viimast tema lintšimises. Tema sõnul kulus tal kõlakate vastu võitlemisele nii palju energiat, et tööd ei jõudnudki enam teha. Seega, sõnas de Rugy, on mõistlikum ametist tagasi astuda.

Uuriv veebiväljaanne Mediapart avalikustas andmed sellest, kuidas minister de Rugy kulutas ohtralt maksumaksja raha kallite õhtusöökide ja oma kodu remondi peale. Mediapart toob muu hulgas esile de Rugy erilise isu peente veinide ja homaaride järele. Armastust nende toodete vastu de Rugy eitab, ehkki seda ta tunnistab, et on tõepoolest õhtusööke korraldanud, kuid selgitab, et need käivad ameti juurde.