Juhtkiri | Kiusamine ei lõpe iseenesest ohtuleht.ee , täna, 17:02

Ühe Ida-Virumaa noore koolipoisi enesetapu kajastamine ei too seda last enam tagasi, ent on paraku vajalik selleks, et panna tegutsema neid, kelle võimsuses on teistele temasuguses olukorras lastele tagada vajalikke abisaamisvõimalusi. Et tolle poisi lapsevanemate ütluste järgi oli tegu kiusamisohvriga ja väidetav kiusaja oli tema koolikaaslane, tõstatub vältimatult küsimus kooli vastutusest poiste omavahelise konflikti lahendamisel. Olgugi et esmane vastutus lapse heaolu eest lasub alati tema vanematel.