Juho Kalberg | Tallinn kaevab ennast üha sügavamale ummikutesse 

Nii valmisid aja jooksul Ahtri lai transpordikoridor, Tammsaare tee läbimurre, laiendatud Tartu maantee, kolossaalne (Tallinna kontekstis) Ülemiste sõlm, Filtri tee ja Tehnika tänava pikendus, Haabersti turboristmik ja valmib Reidi tee. Valmis veel ka hulk pisemaid ühendusi.

Linnale sai nende möödajuhtimistega justkui ring peale, kuid üllataval kombel ei muutunud kesklinna liikluses midagi paremaks. Isegi vastupidi – nende aastate jooksul on olukord ainult halvemaks läinud, keskmine ühenduskiirus langeb endiselt ja linna keskuse liikluskoormus pigem kasvab, kui kahaneb. Tipptunni ummikud on üha suuremad.

Juhtus ka see, et inimesed astusid veelgi enam ühistranspordist autorooli. Tallinna ühistranspordi arengukava projekt peatati aastal 2011, sest ühistransport on ju tasuta. Viimasega loeti ilmselt kogu ühistranspordiga seotud vajadus rahuldatuks – tasuta, mis siis, et sihtkohad ei klapi. Ühistranspordi kasutajate osakaal on pärast seda jätkanud kahanemist – Tallinn edestab Helsingit autokasutajate arvult mäekõrguselt. Samuti pole Tallinna ja naabervaldade planeerimisalane koostöö kunagi ideaalne olnud. Pole siis ime, et lähinaabrite kinnisvaraarendused ei käi piki raudteed, vaid mereäärt, kus ühistranspordi võimekus on nullilähedane. Tallinna enda liinivõrgu arendamine pidurdus aga eelmise sajandi 80ndatest.

Peatänavat arvatavasti ei tulegi

Ilmselt hakkas eelmistele linnaisadele kohale jõudma, et tegutsedes nii nagu alati, saame täpselt samasuguse tulemuse nagu alati, ja vaja on midagi kardinaalselt muuta. Kaua sa kaevad, ehitad ja laiendad, kui tolku pole?

Nii sai võimalikuks peatänava idee – jalakäija- ja ühistranspordikeskne, kuid autoga läbitav ja peatumiskohtadega inimsõbralik linnatänav magistraali asemel. Sai võimalikuks ka rida väiksemaid projekte – Tulika tänav, Kunderi tänav. Ülemiste sõlme üheks põhjenduseks oli, et see vähendab kesklinnas liikluskoormust, Gonsioriga sooviti muuta kesklinna siseneva transiidi hulka. Reidi tee üheks põhjenduseks oli see, et tänu sellele saab ellu viia peatänava projekti.

Tundus, et linn tahab hakata liikuma vähese ajukaasamisvajadusega stiililt nutika linnaplaneerimise suunas.