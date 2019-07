Seisukoht | Silmakirjalik plastkõrs 

Iseenesest probleemi pole ja ideegi on tegelikult õilis. On ju plastmass üheks suurimaks rämpsmaterjaliks, mida ühele keskmisele inimesele ära visata meeldib. Tihtilugu vabanetakse enda prügist mõtlematult ja võttes arvesse, kuidas kõrs kaotab kasutaja silmis oma väärtuse hetkel, mil joogitops tühjaks saab, ei pea kaugele vaatama, miks kasutatud materjal on pinnuks silmas.