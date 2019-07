Kadri Simsoni kandidatuuri segab ebapopulaarne poolatar 

Väljaanne Euractiv kirjutab, et lisaks sellele, et paljudele Szydlo lihtsalt ei meeldi, käivad kuulujutud, et Szydlost ei saakski alalist komisjoni juhti, vaid pärast tööle asumist plaanib ta õige pea tagasi astuda ja oma töökoha hoopis mõttekaaslasele Elżbieta Rafalskale loovutada. Rafalska oli kuni eelmise kuuni Poola töö- ja sotsiaalminister. Mõned fraktsioonid ütlevad otse välja, et toetavad ükskõik keda peale Szydlo.