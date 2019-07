VIDEO | Metsatulekahju rikkus Horvaatias festivalikülastajate lõbusa peoõhtu 

Zrce rannal toimunud peo rikkus metsatulekahju, mille leegid festivalialale ohtlikult lähedale jõudsid. Sotsiaalmeediasse postitatud videotelt ja piltidelt on näha, et kõrged leegid lõõmasid tõepoolest otse peolava taga.

Tulekahju oli nii võimas, et takistas bussiliiklust festivalialalt lähimasse linna Novaljasse. Hirmunud inimesed kartsid, et ei pääse hotelli ja jäävadki tulelõksu, kuid tänu Horvaatia politseile ja tuletõrjele said nemadki kenasti ööbimiskohta tagasi. Külastajaid on kokku 10 000 inimese kandis.