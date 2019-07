Kaitseministeeriumi asekantsler: alahindame pidevalt Venemaa võimekust meid üllatada 

„Mida peame Venemaa osas silmas pidama, on see, et me oleme pidevalt alahinnanud nende võimekust meid üllatada. Iga kord, kui oleme arvanud, et kõik on kenasti, me ei oota mingit fundamentaalset muutust nende poliitikas, leiavad nad viisi meie üllatamiseks,“ vastas Silde.

„Üks asi, mida kõik on juba aastaid öelnud, on, et nad on majanduslikult nii suures plindris, et ei suuda meile erilisi probleeme tekitada. Taaskord, nad on majanduslikult vaikselt tagasitulekut tegemas. Nii et peame püsima valvel, aga mulle tundub, et see on ühine arusaam NATO riikides, et (venelased) ei ole tegelikult näidanud, nagu nad oleks oma kurssi muutmas. Nende strateegia, nende sihid pole muutunud. Nad on rahulolematud meie turvaarhitektuuriga ja üritavad seda muuta. Ma ei usu, et on meie, Eesti, NATO või USA huvides, et see muutuks,“ sõnas Silde.