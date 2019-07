Norrakate maksmata arve surus puitmajatootja põlvili 

Ettevõtte müügidirektor Jevgeni Rõbakov avaldas Äripäevale , et põhjuseks on vaidlus Norra suurfirma Skanskaga, kes tema sõnul keeldub maksmast miljoni euroni küündivat arvet.

"Juhtus nii, et saime projekti raames väga suure kahjumi, aga Skanskal on hetkel ka viimane arve maksmata meile, mis on käibemaksuga natuke alla miljoni euro," rääkis Rõbakov.