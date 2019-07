VIDEO | NAGU FILMIS: politsei eest Lexusega põgenenud mees hüppas viimases hädas Lämmijärve 

Lexust taga ajama hakates sai politsei kinnituse, et kahtlasena tundunud juht on ettearvamatu juhtimisstiiliga. Põgeneja käitumismustri taga võis olla järjekordne püüd Eestist autosid varastada, reageeris politseipatrull juhtunule tavapärasest jõulisemalt ja kihutas tuhatnelja põgenejale järgi.

Põgenejast maha jäänud Lexus Foto: Politsei- ja piirivalveamet

Sõidukist leiti küll isikut tõendavad dokumendid, kuid kuna on kahtlus, et tegemist on varastatud autoga, ei saa politsei kinnitada, kas need kuuluvad põgenejale. Politsei teeb koostööd Leedu korrakaitsjatega.