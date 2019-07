TEHTUD: Ursula von der Leyen valiti Euroopa Komisjoni presidendiks

Muu hulgas kinnitas Ursula von der Leyen soovi muuta Euroopa 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraaleks maailmajaoks. Ta pidas ka võimalikuks Brexiti tähtaja uut edasilükkamist.

Pärast Ursula von der Leyenit said sõna Euroopa Parlamendi liikmed. Nende seas oli ka EKRE saadik Jaak Madison (fraktsioonist Identiteet ja Demokraatia), kes leidis et Ursula von der Leyeni vaated on sarnased sotsialistide esikandidaadiks olnud Frans Timmermansiga. Madison soovis Ursula von der Leyenile edu, kuid avaldas lootust, et Euroopa Parlament saab temale lisaks veel mõne kandidaadi.

Sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand tunnustas Ursula von der Leyeni pühendumust demokraatiale, õigusriigile, inimõigustele ja Euroopale ilma jaotusjoonteta. Samas juhtis Kaljurand tähelepanu tõsiasjale, et need jaotusjooned on olemas. Nende ilmekas näide on Euroopa Liidu Ülemkogu viimane otsus, millega kõik kõrged Euroopa ametid läksid Lääne-Euroopasse.

Eesti saadikutest võttis sõna veel liberaal Urmas Paet, kes avaldas Ursula van der Leyeni kandidatuurile toetust. Paet rõhutas, et ta oleks oleks esimene naine selles ametis. Sanuti on tal Paeti arvates kogemused kaitsevaldkonnas ja arusaam sellest, mida on vaja teha, et Euroopa muutuks tugevamaks.

Lõppsõnas lubas Ursula von der Leyen, et komisjoni presidendina hakkab ta vähendama Ida- ja Lääne-Euroopa vahelist lõhet.