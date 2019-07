50 AASTAT INIMESTE ESIMESEST LENNUST KUULE: 16. juulil 1969 startis Apollo 11 

MEESKOND: Apollo 11 meeskonda kuulusid Neil A. Armstrong, Michael Collins ja Edwin Aldrin. Foto: Reuters/Scanpix

Mõned tunnid hiljem (kell 05.56) astus Armstrong esimese inimesena Kuu pinnale ja ütles maailmakuulsaks saanud sõnad: „See on väike samm inimesele, kuid suur hüpe inimkonnale!“ Umbes 15 minutit hiljem järgnes talle Kuu pinnale ka Aldrin ning üheskoos heisati USA riigilipp.

KUUL: Edwin Aldrin poseerimas Kuule heisatud USA lipu kõrval. Foto: Reuters/Scanpix

Esimesele Kuu-ekspeditsioonile järgnesid aastatel 1969, 1971 ja 1972 veel viis samasugust, mille käigus jõudis Kuule viis kosmoselaeva (Apollo 12, 14, 15, 16 ja 17) ning Kuu pinnale tõstis oma jala veel 10 astronauti (Pete Conrad, Alan Bean, Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, James Irwin, John Young, Charles Duke, Eugene Cernan, Harrison Schmitt). Ka Apollo 13 meeskond pidi Kuule jõudma, kuid see missioon ebaõnnestus kosmoselaevas toimunud avarii tõttu.

Kuu-ekspeditsioonide lõpetamist on põhjendatud eeskätt rahapuudusega, kuid pole võimatu, et selles oli oma roll ka kuulujuttudel, nagu poleks Armstrong ja tema meeskond kunagi Kuule oma jalga tõstnud ja tegu on vaid näitemänguga.