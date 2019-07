Kreeka politsei tabas Kreetal naisteadlase vägistanud ja mõrvanud mehe

Kreeka politsei ütles, et mehe tunnistuse järgi oli ta ohvri ka vägistanud. Täna teatas politsei, et mõrvas kahtlustav 27aastane abielus talumees ja kahe lapse isa on preestri poeg. Mõrvari sõnul läks tal viimasel ajal elus kõik halvasti. Politsei kinnitas, et mõrvar oli tõepoolest esmalt naisele autoga otsa sõitnud ning seejärel ohvri teadvuseta keha pagasiruumi visanud ning koopa juurde sõitnud. Seal vägistas ta naise ning viskas seejärel koopasse. Lahkamine peab selgitama, kas mõrvar kägistas ohvri surnuks või suri ta hoopis autolt saadud vigastustesse.