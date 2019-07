Eesti uudised SABOTÖÖR HÄVITAS 100 000 EURO EEST TEHNIKAT! Anne Veski: metsik kaos! Mul jäi esimest korda 40 aasta jooksul kontsert lõpetamata Asso Ladva , täna, 21:25 Jaga: M

ENNEOLEMATU! Rally Estonia avapeol sai Anne Veski esitada vaid ühe laulu, enne kui sabotöör mängu astus. Foto: Laila Kaasik / Tartu Postimees

„Sajad aparaadid põlevad sisse, nii et neid ei saa tunni ajaga enam töökorda, metsik kaos. Aastate jooksul on esinemistel juhtunud igasuguseid asju, aga see oli küll esimest korda elus,“ ütleb laulja Anne Veski, kes pidi esinema reede hilisõhtul Tartus. Rally Estonia avamisel sai Anne Veski esitada ainult ühe laulu, kui kellegi kuri käsi ühendas lahti kaabli, mis varustas heliaparatuuri elektriga.