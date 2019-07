MÕRVAMÜSTEERIUM PARADIISISAAREL: maineka bioloogi tapja jättis endast maha asitõendi 

ABC News vahendab, et politsei on 15. juuli seisuga üle kuulanud kümme kohalikku ja võttis neilt kõigilt DNA proovi. Korrakaitsjate sõnul otsivad nad taga väga tugevat meest. Suzanne Eaton oli erakordselt sportlik naine, lisaks jooksmisele tegeles ta ka taekwondo'ga, milles tal oli must vöö. Temast jagu saamiseks oleks vaja läinud võrdväärseid oskusi ja suurt jõudu.

Naise jõust annab tõestust see, et Suzanne ei andnud niisama alla. Naise keha katsid noahaavad. Politsei kirjeldab, et vigastuste välimus viitab sellele, et naine pidas teda rünnanud mehega maha korraliku kakluse, enne kui noahoopidest saadud vigastustele alla vandus ning seejärel lämmatati. Politsei sõnul ei saabunud naise surm kiirelt. Veel pole teada, kas ta tapetigi maa all või lohistas mõrvar sinna tema juba elutu keha.