Juhtkiri | Autostumise teelt ärapööramine on vajalik 

Mitmed võimalikud probleemid, mis oleksid projekti senisel kujul rakendamisega kaasnenud, on välja toonud Tallinna transpordiameti tellimusel tehtud uuring. Tunnistavad ju projekti autoridki, et esialgsel plaanil on puudusi – näiteks tuleks bussigraafikuid paremini hajutada, et ei tekiks olukorda, kus üksteise taga seisvad bussid blokeerivad terve ristmiku.

Ent uuring, mis olnuks suurepärane sisend peatänava projekti paremaks muutmisel, on muutunud mugavaks ettekäändeks, miks sellega mitte edasi minna. Enim näib linnavõimu häirivat, et projekt suudaks teenindada vaid 25% praegusest liiklusest. Või nagu resümeeris üks sotsiaalmeediakasutaja tabavalt: „2016: Tallinn saab endale uue Peatänava. Projekti eesmärk on vähendada kesklinna autostumist. 2019: Peatänava projekt peatatakse, kuna tänu sellele mahub kesklinna märksa vähem autosid kui praegu.“ Paistab, et linnapea Mihhail Kõlvarti juhtimisel on linnavalitsus võtnud seisukoha, et autode hulka kesklinnas ei saa vähendada. Üks esimesi märke uuest meelsusest oli otsus ehitada Reidi tee läbivalt neljarajalisena.