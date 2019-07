Tiit Toomsalu | Kui avalik huvi põrkub erahuviga 

Ka Eesti pole sellest siseheitlusest puutumata jäänud, väljendudes poliitilise nn peavoolu ideoloogia ning konservatiivse poliitilise alternatiivi kokkupõrkes. Silmapaistev koht kõnealuse vastasseisu filosoofilises käsitluses on liberalismi lipukandjal Ahto Lobjakasel, konservatiivseid väärtusi kandval ajaloolasel Jaak Valgel ja kokkuleplust viljeleval orientalistil Peeter Espakil. Lobjakas: Nagu Jaak Valge on ka kõik konservatiivid reaktsionäärid, kes põlgavad ära ainukese, mis Euroopas on – inimliku humanismi. Jaak Valge: Lobjakas võrdub kunagise punaliidri Kingissepaga, kumbki ei näe tulevikku rahvusriiklusel. Espak: edukad on ühiskonnad, mis ei arene plahvatuslikult vaid pikkamööda, progressiivseid ideid tasakaalukalt rakendades.

Diskussioonis välistatakse ebamugav nostalgia, näiteks nõukanostalgia konservatismi avaldusena. Kuidas uuenduslikkus või traditsioon mõjutab argielu, millised on õied? Kas enamuse – olgu selleks perekond, koduküla, sotsiaalne kooslus või riik/rahvas – huvide prioriteet? Või Lobjakase ja nn liberty-indiviidi tahte eelistus enamuse tahtele? Argielus tõusetub pidevalt dilemma era- ja avaliku (enamuse ja vähemuse) vahekorrast: olgu selleks avalik ruum versus eraruum, avalik teenus versus erateenus jne.

Vastanduvad huvid

Mõned näited. Rail Baltica ja trassivaliku vastustused on tüüpiline näide enamuse ja vähemuse vastasseisust. Küsitluse andmeil toetas 2019. aastal projekti 64% elanikkonnast – see on avaliku huvi peegeldus. Vastuseis tuleb umbes 800 maaomanikult, kelle omandit trass kahjustab – see on erahuvi mõõde.

Kooseluseadus ja peremudel. Aprillis 2014 presenteeris riigikogu kooseluseadust kui lääneliku liberty-ideoloogiapeegeldust. Selle vastustasid sama aasta oktoobris Toompeal massimiitingul kodanikuliikumine Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ja luteri kirik. Avaliku arvamuse küsitlus 2014. aastal näitas 58% elanike vastasseisu liberty-peremudelile. 2018. aastal tehtud Euroopa-ülese uuringu järgi oli vastuseis veelgi suurem.

Teine pensionisammas ja pankade ärihuvid. Pensionisamba toimimise 15aastane tulem ehk võimetus toota olulist pensionilisa ja riigi keeldumine tagamast sissemaksed fondi meenutavad tegeliku kasusaaja – pangandusäri – avameelitsemist aastast 1998: „Tormijooks miljardilistele pensionifondidele on alanud“ Pangandushuvi on selgelt erahuvi, pensionäride huvi on selgelt avaliku huvi.

Elektrivarustus ja elektrihind. Elektrivarustuse tagatus ja hind tulid jutuks seoses kavaga järsult piirata Eesti põlevkivielektri tootmist Euroopa Liidu kliimapoliitika raames ja CO2 kvoodiäri hinnaspekulatsioone teenides. Kas elektritarne stabiilsus avaliku huvina kaalub üles kliimapoliitilised börsispekulatsioonid? Või hinnašokk 2012. aastal Helsingi börsihinna kehtestamisega, vaatamata Narva elektri omahinna stabiilsusele? Eesti Energia erahuvidele (kasumihuvi) toodi ohvriks elektritarbijate avalik huvi. Avaliku ja erahuvi konflikt Eesti elektriäris on lahendatud avaliku huvi kahjuks. Eesootavate massikoondamiste valguses Ida-Virumaal on esimest korda ja mokaotsast hakatud elektriäris mainima ka sotsiaalset mõõdet kasumiahnust piirava tegurina.

Kellele kuulub ruum?