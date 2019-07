Reformierakond peseb käed valeütlustest puhtaks: Mary Kross ei ole erakonna liige 

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi valetas kodanikunimega Mary Kross politseile, et eelmise aasta novembris ründasid teda Tallinnas Stroomi rannapargis mehed, kes pildusid teda kividega.

Möödunud aasta 27. novembril kirjeldas ettevõtja Karoli Hindriks Facebooki postituses, kuidas Põhja-Tallinnas Stroomi rannas loobiti kividega tema ameeriklannast sõbrannat ja tema koera. Kiiresti tuli välja, et jutt on ettevõtjast, Kõue mõisa omanikust Mary Krossist, kelle abikaasa on Reformierakonna poliitik Eerik-Niiles Kross. Juhtum leidis palju kõlapinda, kuna jutu järgi olla ründajad kandnud EKRE rinnamärki.