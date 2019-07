RIIGIMEHELIKKUS VÕI POPULISM? Ukraina uus president Zelenskõi kavandab riigis suurpuhastust

Sõna lustratsioon tuleneb ladinakeelsest sõnast lustratio, mis tähendab puhastusriitust. Zelenskõi sõnul on esitatud seaduseelnõu ühiskondlik hinnang kõrgetel riiklikel ametikohtadel olnud ametnike tegevusele. Ta avaldas ühtlasi veendumust, et nende tegevus saab õiglase juriidilise hinnangu.

„Ma suhtlen iga päev eri taseme ametnikega ja mõistan, et tegemist on lootusetu diagnoosiga. Vähim, mida on võimalik praegu teha, on jätta nad ilma kõigist võimalustest riigi juhtimisel,“ kuulutas Zelenskõi.