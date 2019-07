HAIGUS, MIS LEVIB TÄNU UMBUSALDUSELE: jõle Ebola viirus ajab Kongos kombitsaid välja 

Pühapäeval bussiga reisinud haige viibib arstide tähelepanu all ning riigi tervishoiuministeeriumi sõnul said nende ametnikud esmaspäevase seisuga ühendust ka kõigi teistega, kes samas bussis sõitsid, et neidki testida. 18 reisijat ja bussijuht haigestunud polnud ning said kiiresti vaktsineeritud. Viirusekandjast pastor reisis Gomasse 200 km kauguselt, kus ta tunnistas, et puutus kokku ka Ebola viirushaigusse nakatunud patsientidega.

Goma linna meditsiinitöötajad olid kriisiks valmis, olles juba tükk aega eeldanud, et küllap jõuab viirus peagi maapiirkondadest ka linnadesse. Õnneks on üksikjuhtumi põhjal veel vara karta, et haigus linnas levida võiks.

Praegu Kongos möllav ebolapuhang on maailma ajaloo suuruselt teine, kirjutab BBC. Eelmisel aastal maapiirkondadest alguse saanud viirusele kaotas viimase 12 kuu jooksul elu umbes 1600 inimest.

Miks ebola Kongo DV-s nii kergesti levib?

Paraku on põhjuseks rahva umbusk. Tervelt veerand peamise levipiirkonna elanikest ei usu, et haigus üldse eksisteeribki. Kes pole ise kokku puutunud ega haiget oma silmaga näinud, võib väga tõenäoliselt uskuda vandenõuteooriaid, et ebolat pole olemas või et kogu probleemi tekitas kunstlikult Kongo DV valitsus.

Vähem kui kaks kolmandikku inimestest oleksid nõus laskma ennast ebola vastu vaktsineerida.

Rahva umbusk võimude suhtes on mõnevõrra arusaadav, arvestades aastakümnete pikkusi konflikte Kongos. See aga kahjuks viis selleni, et rahvas ei taha kuulda võtta ühtki valitsuse soovitust ega kampaaniat tervise hoidmiseks. Kangekaelne vastuseis kõigele, mis rahva silmis „mööda käsuliini“ alla tuleb, ongi viinud eelmainitud vandenõuteooriateni ebola kohta. Kuna arste ja meedikuid saadavad ohtlikel teekondadel maaküladesse sageli politseinikud või sõjaväelased, tekitab seegi rahvas usaldamatust.