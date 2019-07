Nädalavahetuseks on oodata kuni 26 kraadi sooja 

Teisipäeva ööks liigub madalrõhkkond Ahvenamaa kohale ja selle kaguserv laieneb üle Eesti. Tihedam pilvemass ja sajuala katab Lääne-Eesti, võib äikest olla. Lõuna- ja kagutuul tugevneb. Päevaks kaldub madalrõhkkond Stockholmi lähistele ja selle haardes on meie ilm vihmahoogude ja äikesega. Lääne- ja ka Kesk-Eestis on sajuhood tihedamad ja sagedasemad, Eesti idapoolses osas on üksikuid vihmahooge. Tuul puhub idakaarest ja on ennelõunal puhanguti tugev, pärastlõuna on rahulikum. Õhutemperatuur öösel 9..14, päeval 15..19, Ida-Eestis kuni 22°C.



Kolmapäeval taandub madalrõhkkond üle Läänemere ja Läti kagusse ja selle äärmine põhja- ja loodeserv katab Eesti. Öösel on sajuhooge harvem, päeval arenevatest rünksajupilvedest on hoovihma võimalus uuesti võrdlemisi suur. Puhub mõõdukas ida- ja kirdetuul. Õhutemperatuur öösel 9..14, päeval 17..22°C.



Neljapäevaks koondub madalrõhkkond Venemaa lääneosa kohale ja selle läänepoolne serv katab Eesti. Öö on suurema sajuta, päev kohatiste vihmahoogudega, mille tõenäosus on suurem Eesti idapoolses osas. Tuul puhub põhjakaarest ja on mõõduka tugevusega. Õhutemperatuur öösel 10..15, päeval 17..22°C.



Reedel madalrõhkkond eemaldub ja tõusva õhurõhu foonil on öö sajuta. Päeva jooksul arenevatest pilverünkadest on hoovihma võimalus suurem põhiliselt Ida-Eestis. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur öösel 9..14, päeval 18..23°C.



Laupäeval jätkub õhurõhu tõus. Öö on sajuta, päev üksikute pilverünkadega ning ka enamasti sajuta, üksnes Ida-Eestis pole üksikud vihmahood välistatud. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur öösel 9..14, päeval 20..24°C, vaid meretuulega rannikul on jahedam.



Pühapäev on kõrgrõhuharja mõjul selge, kuiva ja võrdlemisi rahuliku ööga. Päev on pilverünkadega ja kuni lõunani sajuta, õhtupoolikul suureneb hoovihma võimalus. Tuul pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur öösel 8..13, päevaks lisandub sooja ning termomeetrinäidud tõusevad 21..26°C-ni, meretuulega rannikul kuni 18°C.