Trumpi lubatud pühapäevane suur immigrandijaht jäi ära 

Trump lubas juba ammu, et 14. juulil jooksevad Immigratsiooni- ja Tolliameti (lüh. ICE) ametnikud tormi mitmes linnas ja tirivad lagedale dokumentideta illegaalsed immigrandid, et nood siis päritolumaale tagasi saata. Viimati lubas Trump seda möödunud reedel. ICE'i teele pidid jääma immigrantide linnaosad ning kogukonnad Chicagos, San Franciscos, Los Angeleses, Houstonis, Denveris, Miamis, New Orleansis, New Yorgis, Baltimore'is ja Atlantas. President lubas, et agendid nabivad kindlasti kinni vähemalt 2000 illegaali.

Immigratsiooniga tegelevate ametkondade, organisatsioonide ja MTÜ-de telefonid olid nädalavahetuse eel punased, inimesed küsisid juriidilist nõu, mida teha, kui ICE'i agendid uksele koputavad. Sotsiaalvõrgustikes ringles meeldetuletus, et niisama blanketi alusel või suulise nõudmise tõttu ICE'i mehi majja lubama ei pea, selleks on vaja kohtuorderit. Kohalikud jagasid immigrantidest naabritele infolehti ka ukselt uksele. Los Angelese ja Houstoni linnapead kinnitasid, et nemad ICE'i reidis immigrantidest linnaelanike vastu abistada ei kavatse. Reedel toimusid mõnes linnas meeleavaldused ICE'i vastu.

ABC News kirjutab, et on raske hinnata, kas operatsioon lükkus edasi või toimus plaanipäraselt, ent oli rahvale lihtsalt kõvasti suuremaks üles puhutud. Houstonis ja New Orleansis jäi üritus ära ilma tõttu: sealset rannikut tabas orkaan Barry. New Yorgi linnapea Bill de Blasio sõnas, et kogu linnas registreeriti pühapäeval kõigest kolm ICE'i toimingut, mis aga ei päädinud ühegi vahistamisega. Presidendikandidaat Amy Klobuchar imestas tele-eetris, et miks, kui eesmärgiks on eemaldada linnadest ohtlikud inimesed, on ohtlikke inimesi vaja eelnevalt hoiatada, et tulemas on hiigelreid.