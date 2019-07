Raivo Aeg: õigusmõistmise süsteem peab muutuma inimkesksemaks  

Olgugi et paarikümne aastaga on Eestis kuritegevuse määr pea poole võrra vähenenud, on korduvkuritegevuse määr suur. „Meie nägemus on, et aastaks 2030 on nutika kriminaalpoliitika tulemusel Eesti ühiskond niivõrd turvaline, et kuritegude, eelkõige vägivallakuritegude, arv on võimalikult madal," rääkis Raivo Aeg.