AJARAISKAMINE? Politsei otsib taga noori, kes mängivad ööpäevaks kadumise mängu 

Ida-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Juhan Jevonen kommenteeris ERRi uudisportaalile , et noored võiksid peitu pugemise eel mõelda, mida tunnevad sellel ajal nende mures vanemad ja kui palju jõudu riiklikud struktuurid nende otsimisse suunavad, kui samal ajal võib keegi tõeliselt abi vajada.

Politseiametnik rõhutas, et perekonnaliikmed ei tohiks võimude eest varjata infot, mis puudutab lapse kodust ärajooksmist ja kui nooruk põgenes kodust näiteks pärast tüli või kui vanemad teda lõid, siis tuleb ka sellest politseinikele rääkida.

Jevonen hoiatas, et petturid on proovinud selliste kadumiste pealt teenida, võttes mures vanematega ühendust, esinedes vabatahtlikena, ja küsides otsingute eest vaevatasu, kuigi politsei poolt korraldatud inimeste otsingud toimuvad alati lähedaste jaoks tasuta.

Jevoneni sõnul on viimasel ajal siiski märgata, et taolised kadumismängud kaotavad populaarsust ning ööpäevaseid enesepeitmisi on jäänud vähemaks.